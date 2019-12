Giornata da ricordare per Nicolò Martinenghi ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto, in corso di svolgimento a Riccione.

Il ventenne lombardo vince il titolo nei 100 rana, stabilendo anche il nuovo primato italiano in 58″75, un crono che gli vale il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Sul podio anche Poggio e Scozzoli, costretti ad accontentarsi rispettivamente dell’argento e del bronzo. Nei 100 rana femminili, vittoria ex-aequo per Arianna Castiglioni e Martina Carraro. La lombarda e la ligure toccano insieme la piattaforma, fermando il crono in 1’07″20 e precedendo Ilaria Scarcella. Chiude invece all’ottavo posto Benedetta Pilato, reduce dall’oro nei 50 rana conquistato ai campionati europei in vasca corta di Glasgow.

