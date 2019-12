Sabato di grande sport in quel di Riccione per la 3ª giornata di gare degli Assoluti Invernali di Nuoto. Dalle piscine romagnole sono arrivati due importanti pass olimpici per due atleti di punta del nuoto azzurro. Margherita Panziera ha vinto la finale dei 200 dorso femminili con un tempo di 2:06.59, mentre Gregorio Paltrinieri ha dominato nei 1500 stile libero in 14:42.66.

Niente da fare invece per Federica Pellegrini che vince i 200 stile libero femminili ma il suo crono di 1:56.36 non è abbastanza per il pass olimpico. Nelle altre gare di giornata da segnalare la vittoria di Matteo Restivo nei 200 dorso (1:56.47), il successo di Thomas Ceccon nei 50 farfalla maschili (23.63) e quello di Stefania Pirozzi nei 200 farfalla femminili (2:09.76).

Edoardo Giorgetti si è preso la medaglia d’oro nei 200 rana maschili (2:09.73), nel femminile invece la medaglia più preziosa è andata a Francesca Fangio (2:24.26). Vittoria a sorpresa per Stefano Ballo nei 200 sl maschili (1:47.22). Buona prova per Alberto Razzetti nei 200 misti maschili (2:00.09), mentre nella controparte femminile ha sorriso Sara Franceschi (2:13:59).

