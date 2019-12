Seconda giornata di gare agli Assoluti Invernali di Nuoto in corso nelle acque di Riccione. Tante emozioni, prestazioni importanti ma nessun pass olimpico per Tokyo 2020.

Il programma delle finali odierne si è aperto con il successo di Elena Di Liddo nei 100 farfalla (57.84), al termine di una gara combattuta nella quale il secondo posto è andato ad Ilaria Bianchi (58.18). Nei 200 farfalla maschili l’oro è andato a Federico Burdisso con il crono di 1:55.11, purtroppo 8 decimi in più del minimo per Tokyo 2020.

Margherita Panziera ha vinto la finale dei 100 dorso femminili in 59.57, mentre nel maschile si è imposto Simone Sabbioni (53.87). Ilaria Cusinato si è aggiudicata i 400 misti in 4:41.04, tempo ben lontano dal 4:36.00 del pass olimpico. A Pier Andrea Matteazzi i 400 misti maschili (4:17.53). Federica Pellegrini va forte nei 100 metri stile libero, ma il suo 53.95 le vale solo l’oro a 0.95 dal pass per i Giochi. Nel maschile Alessandro Miressi trionfa con il tempo di 48.22

Si conferma talentuosa e vincente Benedetta Pilato nei 50 rana, vinti in 30:08. Nella controparte maschile è Nicolò Martinenghi a vincere in 26.96. Simona Quadarella bissa il successo dei 1500 vincendo l’oro anche negli 800 stile libero (8:26.26), doppietta anche nel maschile per Gabriele Detti (7:51.93) che ieri aveva vinto i 400 sl.

Valuta questo articolo