Dopo il successo della giornata d’esordio, nelle acque di Riccione andrà in scena quest’oggi la seconda giornata di gare degli Assoluti Invernali di Nuoto. Tante emozioni in vasca, con diversi atleti a caccia del pass olimpico per Tokyo 2020. Nei 100 farfalla Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo sono le osservate speciali, così come Federica Pellegrini nei 100 stile libero. Nel maschile è attesa la prova di Alessandro Miressi nella gara regina, mentre Gabriele Detti proverà a bissare il successo di ieri nei 400 sl, provando a ripetersi negli 800 sl maschili.

Il programma della seconda giornata di gare degli Assoluti Invernali di Nuoto:

Ore 17.00 – Finale B 100m farfalla donne

Ore 17.03 – Finale A 100m farfalla donne

Ore 17.07 – Finale B 200m farfalla uomini

Ore 17.11 – Finale A 200m farfalla uomini

Ore 17.15 – Finale B 100m dorso donne

Ore 17.18 – Finale A 100m dorso donne

Ore 17.22 – Finale B 100m dorso uomini

Ore 17.25 – Finale A 100m dorso uomini

Ore 17.29 – Finale B 400m misti donne

Ore 17.35 – Finale A 400m misti donne

Ore 17.48 – Finale B 400m misti uomini

Ore 17.54 – Finale A 400m misti uomini

Ore 18.10 – Finale B 100m stile libero donne

Ore 18.13 – Finale A 100m stile libero donne

Ore 18.17 – Finale B 100m stile libero uomini

Ore 18.20 – Finale A 100m stile libero uomini

Ore 18.24 – Finale B 50m rana donne

Ore 18.26 – Finale A 50m rana donne

Ore 18.28 – Finale B 50m rana uomini

Ore 18.30 – Finale A 50m rana uomini

Ore 18.38 – Prima Serie 800m stile libero donne

Ore 18.48 – Prima Serie 800m stile libero uomini

Valuta questo articolo