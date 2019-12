Sono cominciati oggi gli Assoluti Invernali di nuoto a Riccione, importante rassegna tricolore che mette in palio i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Non sarà facile però per gli atleti azzurri qualificarsi per i Giochi, considerando i rigidi limiti cronometrici imposti dalla Federazioni. Una sfida nella sfida per i nostri atleti, che hanno già iniziato a confrontarsi nelle consuete batterie mattutine, che definiranno poi le line-up delle finali del pomeriggio. In vasca in questa prima giornata anche Simona Quadarella, impegnata nei 1500 sl femminili dopo le due medaglie d’oro conquistate a Glasgow nei 400 e negli 800.

Il programma delle finali di oggi:

Ore 17.03 – Finale 50m farfalla donne

Ore 17.08 – Finale 50m dorso uomini

Ore 17.16 – Finale 400m stile libero donne

Ore 17.27 – Finale 400m stile libero uomini

Ore 17.43 – Finale 100m rana donne

Ore 17.58 – Finale 100m rana uomini

Ore 18.04 – Finale 50m dorso donne

Ore 18.09 – Finale 100m farfalla uomini

Ore 18.21 – Finale 50m stile libero donne

Ore 18.35 – Finale 50m stile libero uomini

Ore 18.40 – Prima Serie 1500m stile libero donne

