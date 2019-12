Luca Dotto torna a vincere un titolo dopo due anni e mezzi, laureandosi campione italiano nei 50 sl agli Assoluti Invernali, in corso di svolgimento a Riccione.

L’azzurro si impone in 21″99, un tempo non proprio esaltante che non basta per staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dietro di lui si piazzano Deplano e Miressi, con Vergani che sfiora il podio. Soddisfatto nel post gara Dotto: “mi sentivo bene anche stamattina, sono molto contento. Era tanto che non vincevo, da aprile 2017. E’ una cosa bella tornare lì davanti, ho visto cose buone anche dagli altri ragazzi. La velocità è bella frizzante in questo gruppo“.

