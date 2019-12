Si concludono oggi i Campionati Italiani 2019 invernali di nuoto, in corso di svolgimento a Riccione. Giornata ricca di spettacolo che mette in palio altri pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che fanno gola agli assi azzurri in vasca oggi.

Saranno impegnati infatti Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Margherita Panziera, al via rispettivamente nei 200 stile libero, nei 1500 stile libero e nei 200 dorso. Molto bassi i limiti imposti dalla FIN, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Il programma delle finali A

Ore 16.45 – Finale A 200m dorso uomini

Ore 16.49 – Finale A 200m dorso donne

Ore 16.53 – Finale A 50m farfalla uomini

Ore 16.55 – Finale A 200m farfalla donne

Ore 17.00 – Finale A 200m rana uomini

Ore 17.04 – Finale A 200m rana donne

Ore 17.18 – Finale A 200m stile libero uomini

Ore 17.22 – Finale A 200m stile libero donne

Ore 17.26 – Finale A 200m misti uomini

Ore 17.30 – Finale A 200m misti donne

Ore 17.34 – Prima Serie 1500m stile libero uomini

Il programma delle finali B

Ore 18.03 – Finale B 200m dorso uomini

Ore 18.07 – Finale B 200m donne uomini

Ore 18.11 – Finale B 50m farfalla uomini

Ore 18.14 – Finale B 200m farfalla donne

Ore 18.30 – Finale B 200m rana donne

Ore 18.34 – Finale B 200m rana donne

Ore 18.38 – Finale B 200m stile libero uomini

Ore 18.42 – Finale B 200m stile libero donne

Ore 18.46 – Finale B 200m misti donne

Ore 18.50 – Finale B 200m misti donne

