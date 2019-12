Continuano su DAZN le grandi emozioni della Serie A TIM e della Serie BKT che tornano ad essere protagoniste nel secondo weekend di dicembre.

La quindicesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 7 dicembre alle 20:45 con Lazio-Juventus (con DAZN segui la partita IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). Dopo il sofferto pareggio subito in casa contro il Sassuolo, i bianconeri arrivano all’Olimpico pronti per riconquistare la vetta della classifica. Ma non sarà una partita facile contro i biancocelesti che, reduci da sei vittorie di fila e in ottima forma, cercheranno di ridurre la distanza che li separa dalla squadra di Sarri.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 8 dicembre sarà Lecce-Genoa. Una sfida delicata per entrambe le squadre che al “Via del Mare” cercheranno di portare a casa punti e scongiurare la minaccia retrocessione. Alle 15:00 è la volta di SPAL-Brescia. Per le ultime due della classifica portare a casa una vittoria prima della pausa natalizia è fondamentale per il prosieguo della corsa salvezza.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del quindicesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Benevento-Trapani (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Perugia-Cosenza (lunedì alle 21:00). Tra i vari incontri in programma sabato, spicca la sfida delle 15:00 tra Pordenone e Crotone.

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie, EFL Championship, J1 League e CSL, spiccano Ajax-Willem II (venerdì, 6 alle 20:15), Montpellier-PSG (sabato alle 17:30) e i due match ai vertici della Liga, Real Madrid-Espanyol (sabato alle 13:00) e Barcelona-Mallorca (sabato alle 21:00).

