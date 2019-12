Si è tenuta questa sera al The Mall di Milano la tradizionale cena di Natale dell’Inter: i nerazzurri si sono riuniti oggi per festeggiare insieme prima dell’ultima sfida di campionato prima della pausa.

Dopo il discorso del presidente Zhang non è mancato quello dell’allenatore: “volevo augurarvi buone feste e cogliere l’occasione per ringraziare tutte le persone che fanno parte della famiglia dell’Inter iniziando dai calciatori per quello che danno ogni giorno, il mio staff, le persone che lavorano al Centro Sportivo Suning e quelle che non vediamo quotidianamente in tutti i nostri uffici ma che ci aiutano in maniera continuativa“, ha dichiarato Antonio Conte.

“Per me questo è il primo anno all’Inter e voglio ringraziare prima di tutto il presidente e la proprietà perchè mi hanno dato questa possibilità. Il mio desiderio è quello di lasciare una traccia e per farlo bisogna lavorare con passione, sacrifico e sudore. Abbiamo il dovere di rendere l’Inter migliore ogni giorno di più e c’è una sola via, migliorare noi stessi, porci obiettivi sempre più alti e cercare di raggiungerli. Vi voglio lasciare con una frase di Pelè: Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere“, ha concluso il tecnico nerazzurro.

