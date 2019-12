Episodio davvero spiacevole per Cristian Ansaldi: i ladri hanno derubato la casa del calciatore argentino. Il giocatore del Torino ha mostrato sui social le conseguenze: sembra che i malviventi abbiamo approfittato dell’assenza di Ansaldi per portare a casa un bottino di circa 200 mila euro, prendendo orologi e ogetti preziosi.

“Affido le vite di chi ha fatto questo nelle tue mani, Signore, perché tu li perdoni e ti possano conoscere. Mi hanno portato via tante cose di valore come borse, valigie, orologi, anelli, braccialetti e altri oggetti che per noi hanno grande valore, non per il costo in sé ma perché solo noi sappiamo quanto è costato potercele permettere. Però ben al di là del dispiacere voglio ringraziare Dio per aver protetto la mia famiglia, sapendo che non c’era nessuno in quel momento, sapendo che ha il controllo di tutto. E questo mi dà serenità“, queste le parole di Ansaldi sui social.

Valuta questo articolo