La Serie A TIM si prepara a salutare il 2019 con un ultimo weekend che torna a regalare emozioni su DAZN. Prosegue invece la Serie BKT che scenderà in campo per altri due turni tra Natale e Capodanno.

La diciassettesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 21 dicembre alle 20:45 con Torino-Spal. Un match delicato, con la squadra di Mazzarri che tenterà di strappare una vittoria ai ferraresi per non perdere il contatto con la zona europea, e con i ragazzi di Semplici che non possono permettersi passi falsi trovandosi già all’ultimo posto in classifica.

Domenica 22 dicembre alle 12:30, invece, sarà la volta di Atalanta-Milan (con DAZN segui la partita IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). Un match importante per entrambe le squadre che contano di chiudere l’anno portando a casa punti e guardare con fiducia la seconda parte di campionato. Per i bergamaschi, la qualificazione in Champions ha dato una sferzata di energia, nonostante l’ultima sconfitta contro il Bologna. I rossoneri, invece, sperano di proseguire la svolta che Pioli sembra aver dato nell’ultimo periodo.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del diciassettesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Spezia-Cremonese (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Pordenone-Ascoli (domenica alle 21:00). Tra i vari match previsti tra sabato e domenica spicca la sfida tra Benevento e Frosinone (sabato alle 18:00).

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie ed EFL Championship, spiccano PSG-Amiens (sabato alle 20:45), con i parigini in ottima forma come confermano le ultime sei vittorie consecutive in campionato, e i due match ai vertici della Liga: Barcellona-Alaves (sabato alle 16:00) e Real Madrid-Athletic Bilbao (domenica alle 21:00).

