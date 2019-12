Il futuro di Carlo Ancelotti sembra essere in Premier League. Esonerato dal Napoli dopo un inizio di stagione piuttosto complicato, l’allenatore romagnolo è finito nel mirino dell’Everton. I ‘Toffees’ sono infatti alla ricerca di un nuovo allenatore dopo aver esonerato Marco Silva negli ultimi giorni. Attualmente, in panchina siede la bandiera Duncan Ferguson che ha raccolto 4 punti contro Chelsea e Manchester United, un bottino importante, che però non precluderebbe l’arrivo di Carlo Ancelotti. Sull’ex allenatore del Milan ci sarebbe anche il forte interesse dell’Arsenal.

