La stagione 2019 di MotoGp è terminata da circa un mese ormai, mai piloti non sanno stare del tutto a riposo e tra sedute in palestra anche in vacanza e partecipazioni ad eventi importanti, riescono sempre a far parlare di sè.

Se Jorge Lorenzo è volato a Bali per tre settimane e Marquez è stato ospite del Clasico dando il calcio d’inizio di Barcellona-Real Madrid, Maverick Vinales si sta dedicando al suo corpo per essere prontissimo per la stagione 2020.

Allenamenti durissimi per lo spagnolo della Yamaha che ieri ha postato sui social un video che mostra tutta la sua agilità, su una palla, mettendo a dura prova i suoi addominali. Da coricato, Vinales si è spostato poi, in perfetto equilibrio sulle ginocchia, per poi alzari addirittura in piedi sulla palla da fitness. Lo spagnolo ha sfidato tutti i suoi fan: “chi riesce a farlo? (allenando la mia agilità)“, ha scritto sui social.

