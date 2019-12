“Non mi sono preso un sabbatico, ma solo una pausa“. Massimiliano Allegri, intervistato dal New York Times, è tornato a parlare della sua situazione lavorativa. L’ex allenatore della Juventus si gode un po’ di riposo, fra libri thriller e tante partite alla tv: “molte più di quando alleno. In quei momenti non ho tempo: i video non devono mai superare i 5’. Ora mi godo la vita in famiglia e con gli amici”.

Il calcio è però comunque al centro dei suoi interessi. Allegri ha spiegato di essere molto interessato al calcio di Jurgen Klopp, di seguire con interesse il ‘suo’ Cagliari, ma soprattutto ha applaudito l’idea di gioco di Gasperini: “grande intrattenimento con Gasp, soprattutto perché gioca l’uno contro uno per tutto il campo“.

