La stagione 2019 di MotoGp è terminata da diverse settimane ormai, ma ancora lo spettacolo dei motori non è del tutto finito. Mentre Valentino Rossi sfreccia in pista ad Abu Dhabi per la 12 Ore del Golfo, il suo allievo Franco Morbidelli corre in Malesia per la 8 Ore di Sepang. Il giovane pilota del Team Petronas ha conquistato oggi la pole position in sella alla Yamaha, fermando il cronometro sul 2’04”637, seguito da Chantra.

