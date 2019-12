Il 2020 di Egan Bernal, due grandi conferme: “correrò Giro d’Italia e Tour de France”

Egan Bernal dà due importanti conferme per il 2020: il tennista colombiano sarà presente al Giro d’Italia e al Tour de France

Inattesa che il grande ciclismo torni in strada nel 2020, i protagonisti del 2019 si godono un po’ di meritato riposo e si preparano per la nuova stagione. Egan Bernal, campione in carica del Tour de France, ha annunciato due grandi conferme per il 2020, svelando ad As la sua volontà di partecipare a due grandi corse: “correrò il Giro d’Italia e il Tour. So che è complicato fare le due cose insieme, ma sono super entusiasta di avere la possibilità di correre il Giro che è una corsa meravigliosa, e ho vissuto in Italia due anni, ho abbastanza amici e ho già vinto il Tour, quindi potrei tentare in Italia. Se prenderemo questa decisione potremo farlo bene anche se è quasi impossibile vincere i due. Comunque sono una persona abbastanza aperta per andare al Giro, al Tour o alla Vuelta, in fin dei conti sono tre corse molto importanti“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE