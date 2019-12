Un dicembre ricco di spettacolo per Valentino Rossi: dopo il weekend al Ranch con l’edizione 2019 della 100 Km dei Campioni, il Dottore è stato protagonista in pista a Valencia lunedì per uno storico scambio di mezzi con Lewis Hamilton, dove ha avuto la possibilità di insegnare qualche trucco al campione del mondo di F1 e di guidare la sua Mercedes.

Dopo l’avventura con Hamilton, il nove volte campione del mondo è volato subito alla volta di Abu Dhabi, per disputare la 12 ore del Golfo, col team Kessel a bordo della Ferrari 488 GT3 insieme a Luca Marini e Uccio Salucci.

In conferenza stampa Valentino Rossi ha parlato oggi della sua passsione per le macchine, guardando anche al futuro: “solitamente in questo periodo faccio il Rally di Monza, ma quest’anno abbiamo deciso di cambiare e siamo molto felici di essere qui, sembra tutto fantastico, il circuito, il posto, l’organizzazione. Ci siamo allenati durante la stagione per le moto, e non abbiamof atto niente di speciale, a parte qualche sessione con i kart per trovare il feeling, abbiamo provato la macchina una volta a settembre a Misano, abbiamo giocato alla play station per imparare il tracciato e siamo pronti“, ha affermato il Dottore.

“Nella mia carriera ho fatto la 8 ore di Suzuka in moto è stata la gara più lunga, perchè l’ultima volta con la Gt car è stata tre quattro ore credo. Sono un grande fan della gare di auto, quando ero bambino gareggiavo con i kart, questo è il programma, in futuro quando smetterò con la MotoGp vorrò fare la 24ore di Le Mans la 24 ore di Spa, questa gara, credo che durante la stagione ci sono 5-6 gare alle quali siamo interessanti. Proviamo di capire il nostro potenziale e vedremo per il futuro“, ha concluso Rossi, facendo così pensare che l’avventura di questo weekend possa essere determinante per il suo futuro.

