Sfrecciano le macchine sul circuito di Yas Marina, Abu Dhabi, ma non si tratta di Formula 1. In questi giorni è in corso la 12 Ore del Golfo, con le canoniche sessioni di prove libere che anticipano la gara del weekend. In pista anche Valentino Rossi, insieme al fratello Luca Marini e all’amico Uccio Salucci. FP2 non proprio positive per il terzetto della Monster VR46 Kessel che ha chiuso in 9ª posizione con un tempo di 2:12.046, ben lontano dalla prima posizione di Attempto Racing (2:10.402).

