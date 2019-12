Prima parte di gara della 12 Ore del Golfo davvero positiva per il team Monster VR46 Kessel. La squadra di Valentino Rossi ha chiuso al sesto posto complessivo, confermandosi invece prima nella categoria PRO AM. Valentino Rossi è stato il più veloce, ma ha stupito anche Luca Marini che, con meno esperienza rispetto al fratello e a Uccio Salucci, ha chiuso le prime 6 ore in 156 giri stupendo gli addetti ai lavori. La classifica vede al primo posto la macchina n°66 dell’Attempto Racing, seguita dagli equipaggi 55 (Attempto Racing), 19 (GPX Racing), 83 (Iron Lybnx) e 48 (HTP Motrsport), tutti di categoria PRO.

