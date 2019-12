Inizio promettente per Valentino Rossi nel week-end della 12 Ore del Golfo, il pilota pesarese infatti chiude al terzo posto la prima sessione di prove libere, dopo aver guidato il gruppo per gran parte della sessione.

Il Dottore, al volante della sua Ferrari 488 GT3 della Monster VR46 Kessel, ferma il crono sul 2’10″452, distante oltre un secondo dalla Lamborghini Huracan GT3 della Barwell Motorsport guidata da Patrick Kujala. Più veloce di Rossi anche Dries Vanthoor, secondo con l’Audi R8 LMS GT3 della Attempto Racing. Sensazioni non proprio positive invece per Luca Marini e Alessio “Uccio” Salucci, compagni di squadra di Valentino Rossi, che non sembrano riuscire a tenere il ritmo del pesarese.

