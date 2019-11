WTA Finals – Bencic crolla all’ultimo set: la svizzera si ritira, Svitolina vola in finale

Svitolina è la prima finalista delle WTA Finals: Bencic si ritira all’ultimo set

E’ Elina Svitolina la prima finalista delle WTA Finals: la tennista ucraina ha staccato oggi il pass per la finalissima di domani, a Shenzhen, grazie al ritiro della rivale Bencic. Svitolina, si trovava comunque in netto vantaggio quando la svizzera è stata costretta ad alzare bandiera bianca, sul punteggio di 7-5, 3-6, 1-4, dopo un’ora e 47 minuti di gioco. Svitolina attende dunque di sapere chi tra Barty e Pliskova sarà la sua rivale in finale.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE