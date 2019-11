Un weekend di sport imperdibile su Dazn: ecco come seguire Juventus-Sassiolo e tanto altro

Da non perdere nel weekend di Dazn: Juventus-Sassuolo e il big match tra Atletico e Barcellona . Gli altri due match di Serie A TIM in esclusiva su DAZN saranno Fiorentina-Lecce e Lazio-Udinese

Nella quattordicesima giornata di campionato la Serie A TIM e la Serie BKT tornano in campo per regalarci un nuovo weekend di emozioni in diretta su DAZN.

La quattordicesima giornata di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 30 novembre alle 20:45 con Fiorentina-Lecce. Una partita importante con i viola in cerca del riscatto dopo i risultati delle ultime giornate e con la squadra di Liverani che prosegue il cammino verso la salvezza dopo il pareggio strappato contro il Cagliari.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 24 novembre sarà Juventus-Sassuolo (con DAZN segui la partita IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). I bianconeri sono i favoriti contro i ragazzi di De Zerbi che non vincono fuori casa da sei turni. Per proseguire la corsa verso il titolo, la capolista punta ai tre punti della vittoria sperando così di allungare ulteriormente il distacco con l’Inter. Alle 15:00 spazio invece a Lazio-Udinese, match che promette grande spettacolo grazie ai suoi protagonisti, in primis il capocannoniere Ciro Immobile.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del quattordicesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Cosenza-Spezia (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Pisa-Pordenone (lunedì alle 21:00). Tra i vari incontri in programma sabato, spicca la sfida delle 15:00 tra Crotone e Cittadella.

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie, EFL Championship, J1 League e CSL, spiccano i due match che vedono coinvolte le tre grandi protagoniste della Liga spagnola Alaves-Real Madrid (sabato alle 13:00) e Atletico Madrid-Barcellona (domenica alle 21:00). Il Wanda Metropolitano farà da sfondo a uno dei match più importanti per la corsa al titolo spagnolo, specialmente per i colchoneros in cerca di qualche punto utile per non distanziarsi troppo dalle storiche rivali. Sempre alle 21:00, appuntamento con l’incontro di Ligue 1 tra Monaco e PSG

