Wanda Nara hot in versione Hello Kitty: dalla vestaglia spunta un… capezzolo? [FOTO]

Wanda Nara bollente sui social: una buonanotte da favola per i suoi follower sui social

Wanda Nara è sempre esplosiva e bollente: la moglie e agente di Mauro Icardi ama far parlare di sè, nel bene e nel male e mostrarsi come Madre Natura l’ha fata. Spesso, la showgirl argentina ama augurare la buonanotte ai suoi follower sui social e, altrettanto spesso, lo fa con video o scatti bollenti. Ieri sera, per esempio, Wanda Nara ha postato una foto che la ritrae con addosso una vestaglia di Hello Kitty con una profondissima scollatura che fa intravedere un capezzolo. Sicuramente i suoi follower avranno dormito sonni davvero speciali.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE