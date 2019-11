Wanda Nara al Grande Fratello Vip: la showgirl argentina farà l’opinionista insieme a… Pupo!

Wanda Nara vestirà i panni di opinionista nello studio televisivo del Grande Fratello Vip: al suo fianco il cantante Pupo. La ‘strana coppia’ supporterà il conduttore d’eccezione Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 nel gennaio 2020. Il reality show prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla sua quarta edizione nella speciale versione ‘celebrities’, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini che lascerà il suo posto da opinionista per prendere le redini del programma. A giudicare i concorrenti, le dinamiche del programma e tutte le storie che di settimana in settimana verranno catturate dagli occhi delle telecamere saranno due opinionisti d’eccezione: Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante del PSG Mauro Icardi; e Enzo Ghinazzi, cantante maggiormente conosciuto con il nome d’arte ‘Pupo‘. Una ‘strana coppia’, che però promette scintille.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE