Verstappen a ritmo di Samba! Sua la pole position in Brasile: Leclerc limita i danni e si prepara alla rimonta

Max Verstappen conquista la pole position nel Gp del Brasile: il pilota Red Bull chiude davanti a Vettel ed Hamilton. Leclerc partirà 14°, ma è pronto a rimontare

La Formula 1 fa tappa in Brasile per il penultimo appuntamento della stagione, da correre nella terra del Carnevale ma non solo, anche nel Paese che ha dato i natali ad Ayrton Senna, indimeticabile leggenda delle quattro ruote verdeoro che ha fatto la storia della disciplina.

Il circuito di Interlagos, risparmiato dalla pioggia che aveva reso complicate le prime sessioni di prove libere e scaldato dal tifo del pubblico di casa, ha dato vita ad una sessione di qualifica intrigante e combattuta. La penultima pole della stagione se l’è portata a casa Max Verstappen, seconda della stagione per lui. Il pilota Red Bull è stato il più veloce nel Q3 chiudendo con un tempo di 1:07.508 davanti a Sebastian Vettel e al campione Lewis Hamilton.

Quarta posizione per Charles Leclerc che a causa del cambio di power unit dovrà scontare 10 posizioni di penalità e partirà 14°. Alle sue spalle l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, piuttosto anonimo. Completano il gruppo dei migliori 10 l’ottimo Albon, Gasly, Grosjean, Raikkonen e Magnussen. Nella serata di domani la parola andrà al verdetto della pista: riuscirà Charles Leclerc a rimontare? Max Verstappen non vorrà sicuramente lasciare la prima posizione, Vettel ha l’occasione di puntare al successo e Lewis Hamilton, anche con il titolo in tasca, non farà da comparsa. Si prospetta una gara elettrizzante!

