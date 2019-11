Venezia sommersa dall’acqua, la Nazionale Italiana vicina alla città: oggi allenamento a Mestre e visita in centro

Il ct Mancini ha deciso di far allenare la squadra a Mestre per permettere ai cittadini veneti di dimenticare per un po’ il disastro dei giorni scorsi

La Nazionale Italiana dimostra la propria solidarietà ai cittadini di Venezia, il ct Roberto Mancini e tutta la delegazione azzurra sono atterrati oggi alle ore 11 all’aeroporto della città lagunare direttamente da Sarajevo, per far visita ai cittadini colpiti dal disastro.

Oltre alla presentazione di un accordo di partnership tra la Figc e la società Aeroporti di Venezia, una delegazione azzurra composta dal presidente federale Gabriele Gravina, da Gianluca Vialli e Gianluigi Donnarumma si recherà in centro per una visita di solidarietà, passando da piazza San Marco e incontrando i negozianti colpiti dall’eccezionale ondata di maltempo. La squadra invece si allenerà sul campo del Venezia, in zona Mestre, davanti a circa 200 tifosi.

