Valentino Rossi in Formula 1, Lewis Hamilton in MotoGp: fissata la data dell’atteso ‘scambio’!

Valentino Rossi e Lewis Hamilton pronti a scambiarsi di posto e di sport: il prossimo 9 dicembre il ‘Dottore’ salirà sulla Mercedes e il pilota britannico sulla Yamaha

Da diversi anni Valentino Rossi e Lewis Hamilton hanno ipotizzato un possibile ‘scambio di posto’. Il ‘Dottore’ non ha mai nascosto la sua passione per le monoposto di Formula 1, avendo già provato la Ferrari in passato ed essendosi dedicato più volte al Rally. Il pilota britannico che ad Austin proverà a diventare nuovamente campione del mondo di Formula 1, è sempre stato affascinato dalle due ruote e l’anno scorso ha provato a Jerez la Yamaha R1 da Superbike.

Con la coordinazione della Monster, che in MotoGp è sponsor della Yamaha e in Formula 1 della Mercedes, è stata fissata la data del tanto atteso scambio di sedile che avverrà il prossimo 9 dicembre: una settimana dopo la chiusura del calendario di F1, in quel di Valencia, Valentino Rossi salirà sulla Mercedes e Lewis Hamilton sulla Yamaha.

