Valanga sul Monte Bianco: morti due sciatori che praticavano lo sci fuori pista

Valanga sul Monte Bianco nella mattinata odierna: i soccorritori hanno estratto dalla neve i corpi senza vita di due sciatori

Una valanga si è staccata quest’oggi da Punta Helbronner sul Monte Bianco, a quota 3000 metri, proseguendo la sua corsa per 400 metri nella quale ha travolto due sciatori che praticavano lo sci fuori pista. I corpi senza vita dei due, dei quali è ancora ignota la provenienza, sono stati estratti dai soccorritori allertati da chi ha assistito alla valanga. Il pericolo valanga, secondo il bollettino dell’Arpa, in mattinata era stato giudicato come “marcato” e nei giorni scorsi era stata anche comunicata la chiusura della passerella e della lunga scala in ferro che da Punta Helbronner porta al ghiacciaio del Toula: la struttura non era più sicura per la discesa degli sciatori verso la neve.

