UFC – Ad aprile Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson: la quinta volta è quella buona?

La UFC ha intenzione di rendere ufficiale il match fra Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson ad aprile 2020: l’incontro è già saltato 4 volte

La quinta volta sarà quella buona? Solo il tempo darà conferma. L’intenzione intanto è forte, da parte di tutte le parti in causa: si proverà ad organizzare per la quinta volta il match fra Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson. Saltato 4 volte in passato (due ritiri ciascuno), l’UFC ha intenzione di fissare il match per il prossimo 18 aprile 2020, in un evento ancora senza nome, da svolgersi presso il Barclays Center di Brooklyn. Secondo quanto riportato da ESPN, gli entourage dei due fighter sarebbero vicini all’accordo, in una trattativa definita in fase avanzata.

