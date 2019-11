UFC – Il cugino di Khabib Nurmagomedov perde all’esordio, Conor McGregor provoca il rivale: “Nurmagotaptap”

Il cugino di Khabib Nurmagomedov perde il match d’esordio in UFC: Conor McGregor non si lascia sfuggire l’occasione di punzecchiare il rivale sui social

Esordio amaro per Abubakar Nurmagomedov in UFC. Il cugino del ben più noto Khabib Nurmagomedov, è stato sconfito da David Zawada per sottomissione in quel di Mosca. La notizia è arrivata fino alle orecchie di Conor McGregor che ovviamente non si è lasciato sfuggire l’occasione di punzecchiare il rivale. Su Twitter l’irlandese ha cinguettato: “Nurmagotaptap“, un gioco di parole fra il cognome di Abubakar e la parola ‘tap‘ che indica il gesto con il quale un fighter certifica la sua resa ad una sottomissione (battere la mano sull’avversario o a terra, ndr). Conor McGregor sta cercando in tutti i modi di provocare Khabib in vista di un possibile rematch fra i due, ma a dirla tutta l’ultimo ad aver fatto ‘tap tap’ è stato proprio lui nell’incontro di Las Vegas.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE