UFC – Alessio Di Chirico pronto al riscatto: il fighter italiano rinnova per 4 match

Alessio Di Chirico rinnova il suo contratto con la UFC: il fighter italiano lotterà altri 4 match con la promotion di MMA americana

Nonostante l’ultimo match in UFC, disputato lo scorso 22 giugno contro Kevin Holland, non sia andato secondo i piani (sconfitta ai punti), Alessio Di Chirico è pronto a riscattarsi. E la sua forza di volontà, oltre alle sue qualità di fighter, sono state premiate dalla UFC con un rinnovo del contratto per altri 4 match da disputare in futuro.

Su Instagram Di Chirico ha dato l’annuncio dichiarando: “utilizzo una foto del mio ultimo match, che non è andato al 100% come sarebbe dovuto andare, come promemoria e stimolo per quello che dovrò fare ancora meglio in futuro. Voglio condividere con voi che mi sostenete da sempre una bella notizia: ho firmato un nuovo contratto da 4 match con UFC, il tempo di rimettermi da questo problema alla spalla e torno in pista”.

