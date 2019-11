Ciclismo – L’Uci licenzia Magnè: l’ex pistard accusato di mobbing, “regno del terrore” nei suoi uffici

Licenziato Magnè: l’Uci non ha potuto far altro che allontanare l’ex direttore sportivo

Licenziamento shock all’interno dell’UCI: l’unione ciclista internazionale ha deciso di ‘far fuori’ il ds del Centro mondiale di ciclismo di Aigle, in Svizzera. Magnè, ex pistard, è accusato di mobbing e pressioni psicologiche verso i dipendenti. L’ex direttore sportivo avrebbe creato addirittura “un regno del terrore” negli uffici che dirigeva in prima persona.

