Tsitsipas battibecca coi suoi fan sui social: atteggiamento incomprensibile, supporters disorientati!

Stefanos Tsitsipas è stato il protagonista di un botta e risposta coi suoi fans abbastanza incomprensibile, il greco ha bisogno decisamente di staccare un po’ la spina…

“La differenza tra la pizza e la vostra opinione è che io ho chiesto solo la pizza“. Questo tweet di Stefanos Tsitsipas ha creato un po’ di scompiglio tra i suoi fans, leggermente straniti dall’uscita odierna del campione greco. Non è ben chiaro a cosa si riferisca il neo campione delle ATP Finals di Londra, ma i suoi seguaci più attenti gli hanno fatto notare uno scivolone alquanto evidente. Tsitsipas infatti, negli ultimi due post pubblicati, ha per ben due volte chiesto un “consiglio” ai propri fans, prima di rinnegare tutto con il post odierno abbastanza scontroso.

Dapprima il buon Stefanos ha chiesto consigli in merito al prossimo viaggio da effettuare, Oman o Giordania come prossima meta? Ebbene, i followers hanno optato per la Giordania con il 67% dei “voti”. Ma non è tutto, come si può evincere dalla foto sottostante, sempre in data 27 novembre, Tsitsipas ha anche chiesto consigli in merito ad un’ipotetica torta di compleanno, con oltre 350 risposte da parte degli utenti. Insomma, un atteggiamento poco leggibile quello di Tsitsipas, il quale a poche ore di distanza ha invece clamorosamente fatto retromarcia disdegnando ogni consiglio. Il greco dopo una dura annata ha bisogno di staccare un po’ la spina, forse anche dai social…

