Tremendo incidente in India, un’automobile vola dal cavalcavia: lo schianto è impressionante [VIDEO]

Un incidente davvero incredibile si è verificato in India, precisamente a Hyderabad, dove un’automobile è letteralmente volata da un cavalcavia schiantandosi nella strada sottostante. Il conducente, una volta perso il controllo del mezzo, non è riuscito ad evitare il tremendo volo, uscendo fortunatamente completamente illeso. Non è andata allo stesso modo alle persone che si sono trovate addosso la macchina: il bilancio parla di un morto e sei feriti, alcuni ricoverati in gravi condizioni presso l’ospedale della città. Ecco alcuni video dell’incidente:

@cyberabadpolice says the red Volkswagen car driver lost control at a high speed of around 104 kph while driving on the #biodiversity flyover, rammed the divider and came crashing down onto the road. Minister KTR directs an inquiry. #Hyderabad pic.twitter.com/3g19sQbVgJ

Video of the car that zoomed off the flyover in #Hyderabad and crashed into the road below. pic.twitter.com/CJe09t4fsZ

