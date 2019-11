Tour de France 2020 – Alejandro Valverde ha detto sì… con vista sulle Olimpiadi di Tokyo 2020

Alejandro Valverde parteciperà al Tour de France 2020: il ciclista spagnolo si preparerà al Tour de France attraverso la blasonata corsa francese

Romain Bardet e Vincenzo Nibali hanno detto no, preferendo il Giro d’Italia, ma Alejandro Valverde ha invece deciso di prendere parte al Tour de France nonostante la vicinanza con le Olimpiadi di Tokyo 2020. Prossimo ai 40 anni, il fuoriclasse Valverde guiderà la Movistar cercando di migliorare il nono posto della passata edizione.

“I ventuno giorni del Tour non sono la preparazione ideale per i Giochi, perchè il Tour finirà domenica alle 21.00 e i corridori arriveranno a Tokyo martedì mattina, senza avere il tempo di adattarsi al fuso orario o alla differenza di temperatura prima della gara (sabato 25 luglio 2020, ndr), ma non penso che per Alejandro sarà un problema“, ha osservato Eusebio Unzuè, boss del team Movistar.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE