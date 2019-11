Tottenham, parla il raccattapalle reso celebre da Mourinho: “niente festeggiamenti, avevo il test di matematica”

Invitato da Mourinho a festeggiare con la squadra, il giovane raccattapalle è dovuto correre a casa dopo Tottenham-Olympiacos per studiare in vista del test di matematica del giorno seguente

L’abbraccio con Mourinho lo ha reso celebre, spingendo giornali e tabloid a piazzare la sua foto in prima pagina piuttosto che quelle di Kane o Son. Si chiama Callum Hynes. ha 15 anni e da martedì è il raccattapalle più famoso del momento.

La sua tempestività nel recapitare il pallone a Serge Aurier ha permesso a Kane di impallinare la formazione greca, portando il risultato sul momentaneo 2-2. Lo Special One lo ha subito ringraziato con un abbraccio, invitandolo poi nel post gara a festeggiare. Niente da fare però, perché il giovane Callum è dovuto correre a casa per preparare il test di matematica. Interrogato ai microfoni di NBC Sports, il raccattapalle ha rivelato: “è tutto un po’ surreale, stavo facendo solo il mio lavoro. Non ho nemmeno visto il gol, ero impegnato a recuperare un pallone. Ho guardato il replay sullo schermo e ho rivisto la rete di Kane. José è stato carino a venire da me. Ha reso la mia vita fantastica! Adoro gli Spurs, non dimenticherò mai quel momento“.

