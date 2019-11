Tottenham, per Mourinho è già… Gomorra! La risposta agli auguri di Genny Savastano è da vero boss

Genny Savastano fa il suo personale in bocca al lupo a Mourinho per la nuova avventura al Tottenham: la risposta dell’allenatore portoghese è piuttosto… sfacciata

“Un grandissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura e per la prossima partita con il West Ham. So che sei un fan di Gomorra e questo mi fa un grandissimo piacere perché ti stimo tantissimo come allenatore. Ti mando un abbraccio fortissimo e promettimi che se fai un buon risultato con il West Ham, poi mandi tu a me un video saluto“, con questo video-messaggio Salvatore Esposito, l’attore che interpreta Genny Savastano nella serie tv Gomorra, ha dato il suo personale in bocca al lupo a Josè Mourinho per la sua nuova avventura al Tottenham. L’allenatore portoghese, grande fan della serie, ha risposto immediatamente con una punta della sua ben nota sfacciataggine: “lo facciamo già prima della vittoria. Salvatore-Gennaro-Gennaro-Salvatore, grazie mille del video e andiamo alla guerra dei tre punti, ciao amico, grazie mille, un abbraccio“.

