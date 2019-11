Torino – Mazzarri è una furia dopo il ko con l’Inter: “errori clamorosi! Si è dormito”

Mazzarri non nasconde tutta la sua delusione dopo la sconfitta del Torino contro l’Inter: le parole del tecnico granata

E’ andata in scena ieri sera la sfida tra Torino e Inter, valida per l’anticipo della 13ª giornata di Serie A. I granata nulla hanno potuto contro un’Inter impeccabile, che si è portata a casa tre preziosi punti aggiudicandosi il match per 0-3.

Una prestazione deludente quella del Torino di Mazzarri, che di certo non ha espresso parole di soddisfazione al termine della partita: “quando si fanno errori clamorosi in difesa, inutile guardare alla prestazione e al gioco. Ci spiace per noi e i tifosi. Abbiamo anche creato, ma non siamo riusciti a segnare. In occasione del primo gol c’è stato un errore clamoroso, ma abbiamo fatto male anche nel secondo gol. Si è dormito. Abbiamo provato a riaprirla sullo 0-2 con Izzo. Ma parlarne è inutile, conta il risultato. Dobbiamo reagire e rimettersi a lavorare per non fare più queste bischerate, che si regalano le partite. Le condizioni di Belotti? Ha una forte contusione al fianco sinistro, non è grave“, ha dichiarato il tecnico granata.

