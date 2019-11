Torino ospiterà gli Europei di cross del 2021! Alfio Giomi: “soddisfatti, subito al lavoro”

Torino ospiterà gli Europei di cross del 2021: Alfio Giomi ha espresso la sua soddisfazione ed ha esortato ad iniziare subito il lavoro di preparazione dell’evento

Un bel successo per l’atletica italiana. Sarà Torino a ospitare gli Europei di cross del 2021: la decisione è arrivata oggi durante il consiglio della European Athletics a Istanbul che ha riconosciuto la qualità della candidatura italiana e dello scenario del Parco La Mandria di Venaria Reale, scelto come teatro delle sfide tra i migliori specialisti della corsa campestre nel dicembre 2021. La rassegna continentale torna per la quarta volta nel nostro Paese, a distanza di cinque anni dall’ultima edizione ospitata in Italia, a Chia, nel 2016, che seguiva le edizioni di Ferrara nel 1998 e San Giorgio su Legnano nel 2006. Torino è ancora capitale del cross internazionale dopo aver organizzato nel 1997 i Mondiali al Parco del Valentino e prosegue il cammino di valorizzazione di una perla come il Parco La Mandria, che in marzo ha ospitato la Festa del Cross sul percorso realizzato nell’area di Borgo Castello, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, a circa 1500 metri dall’ingresso della Reggia di Venaria.

GIOMI: “SODDISFATTI, SUBITO AL LAVORO” – “Tornare a organizzare un campionato europeo di cross a pochi anni da un’edizione straordinaria come quella di Chia è motivo di soddisfazione – le parole del presidente Alfio Giomi che ha incassato il plauso del presidente EA Svein Arne Hansen e del CEO Christian Milz – ancora una volta l’evento si svolgerà in una location particolare e affascinante come il Parco della Mandria, che rappresenta un motivo di interesse per tutti, come si è visto anche nella presentazione di oggi. Per noi è fondamentale il supporto della Regione Piemonte che è stata accanto al comitato organizzatore. Inoltre stiamo studiando una partnership con le Atp Finals che Torino ospiterà proprio dal 2021. Il lavoro inizia subito, nell’ottica di un percorso che vuole portarci agli Europei di Roma 2024”. In Turchia hanno fatto parte della delegazione FIDAL anche la responsabile dell’area internazionale Roberta Russo e i colleghi Pierluigi Sorace e Daniele Perotti. Per sostenere la candidatura di Torino-Parco La Mandria è volato a Istanbul anche l’assessore allo sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca: “Si tratta di un grande successo per la nostra regione”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE