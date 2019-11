Tennis – Thomas Berdych pronto per un’importante conferenza stampa: possibile l’annuncio del ritiro

Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, Thomas Berdych ha rilasciato un importante messaggio riguardante il suo futuro. Il tennista ceco ha spiegato di voler fare un importante annuncio il prossimo sabato nel corso di una conferenza stampa. Manca la conferma ufficiale, ma con grande probabilità il nativo di Valašské Meziříčí annuncerà il suo ritiro dal tennis giocato. Da due anni a questa parte Thomas Berdych soffre di un fastidioso problema all’anca che gli impedisce di giocare al massimo delle sue potenzialità.

It was supposed to be a surprise 🙈😎 #london pic.twitter.com/vBGdMMkxT0

— Tomáš Berdych (@tomasberdych) November 13, 2019