Tennis, Jannik Sinner ha le idee chiare: “diventerò il numero uno del mondo, non ho paura a dirlo”

Il giovane tennista italiano ha rivelato come sia convinto di diventare un domani il numero uno al mondo della classifica ATP

Sta bruciando le tappe, lasciando a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori per i risultati ottenuti a soli 18 anni. Jannik Sinner è senza dubbio l’astro nascente del tennis italiano, considerando come sia già entrato nella top-100 avendo al proprio attivo anche una semifinale ATP raggiunta ad Anversa.

Alla vigilia delle Next Gen ATP Finals 2019, l’azzurro ha ribadito in un’intervista al Giornale la sua convinzione di diventare un domani il numero uno al mondo: “non ho paura a espormi e non è presunzione, quando hai intorno le persone giuste sai che puoi mettere a frutto il tuo carattere. Il mio è di cercare di ottenere quello che voglio. Io so che il potenziale c’è e Riccardo Piatti ci crede, lui di campioni ne ha visti e allenati tanti. Certo, devo impegnarmi a migliorare. Devo crescere in tutti i colpi, servizio e diritto di più. La testa è l’unica cosa che puoi controllare, tante volte non controlli i tuoi colpi, oppure l’avversario. Ma la testa è sempre con te. Le vittorie danno fiducia, quando ho battuto Monfils ad Anversa ho capito dove posso arrivare. Le sconfitte servono a imparare, tra le mie partite migliori metto al primo posto il ko in quattro set contro Wawrinka al primo turno degli US Open: è stato un test per capire a che punto fossi e ho giocato bene. Essere un predestinato non mi pesa, non leggo quel che dicono. Però lo so, lo sento. Devo saperlo gestire“.

