Tennis – Ritorno rimandato per Kim Clijsters: infortunio al ginocchio per la tennista belga

Kim Clijsters ha rimandato il suo ritorno al tennis previsto per gennaio: la tennista belga si è infortunata ad un ginocchio

I fan di Kim Clijsters dovranno aspettare ancora un po’ prima di rivederla su un campo da tennis. La 36enne tennista belga aveva annunciato il suo ritorno per il mese di gennaio, ma a causa di un infortunio al ginocchio dovrà posticipare il suo rientro ufficiale. Su Twitter la 4 volte campionessa Slam ha spiegato: “ho preso la decisione di non scendere in campo a gennaio. Sono in piena riabilitazione e sto curando un infortunio al ginocchio. E’ una battuta d’arresto, ma sono ancora determinata a tornare a questo sport che adoro“.

