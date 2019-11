Tennis – Quanto ha incassato Roger Federer per l’esibizione in Messico? La cifra è incredibile

Roger Federer strapagato per l’esibizione giocata a Città del Messico contro Alexander Zverev: il tennista svizzero ha ricevuto una ‘borsa’ niente male

Oltre 42.000 di persone presenti allo stadio, un’intera città che non ha parlato d’altro per una notte. Il tennis grande protagonista in Messico per l’esibizione fra Roger Federer e Alexander Zverev a Città del Messico, in grado di regalare spettacolo e divertimento a tutti i fan presenti che hanno risposto con grande calore. Per portare Roger Federer in Messico però, l’organizzazione ha dovuto sborsare una cifra davvero importante: ben 2.2 milioni di dollari, come rivelato da Raul Zurutuza, direttore generale di Mextenis, in un’intervista concessa a ‘El Economista’. Una cifra che sicuramente è valsa l’intero spettacolo offerto.

