Tennis – Karolina Pliskova si separa dalla sua coach: Conchita Martinez non è più allenatrice della ceca

Pliskova e Conchita Martinez si separano: la tennista ceca interrompe il rapporto di lavoro con la sua allenatrice

Cambiamenti nello staff di Karolina Pliskova: la tennista ceca, numero 2 del ranking Mondiale e semifinalista nelle ultime WTA Finals, vinte da Barty, ha deciso di separarsi dalla sua allenatrice. Conchita Martinez non è più dunque la coach della 27enne ceca, che ha annunciato la separaione sui social: “ho deciso che non lavorerò più con Conchita. È stata una decisione difficile dato che la stagione è stata grandiosa. La ringrazio per tutto e le auguro il meglio. La vita è un cambiamento“, ha scritto Pliskova su FB. Intanto il marito di Karolina, nonchè suo manager, ha annunciato all’agenzia di stampa Ctk di essere in trattativa con un nuovo allenatore, di cui però non è stato ancora rivelato il nome.

