Tennis – Henman non ha dubbi: “Tsitsipas può vincere le Olimpiadi di Tokyo 2020”

Tim Henman ha speso parole importanti in merito al talento di Tsitsipas: secondo l’ex tennista il talento greco avrebbe buone chance di vincere le Olimpiadi di Tokyo 2020

Le Finals ATP hanno dato un segnale importante al tennis: il dominio dei Big-3 è stato, per la prima volta, messo a dura prova dalle nuove generazioni. Djokovic, Federer e Nadal sono caduti, uno dopo l’altro, lasciando il palcoscenico finale a Tsitsipas e Thiem.

Ai microfoni della BBC, Tim Heman ha esaltato le qualità di un giovane in particolare, Stefanos Tsitsipas, indicandolo come possibile vincitore delle future Olimpiadi di Tokyo 2020: “sono state delle Finals inaspettate, piene di match incredibili e con diverse sorprese. Non credo che molti ad inizio settimana avrebbero immaginato una finale tra Tsitsipas e Thiem. I giovani penso miglioreranno, ma vedo ancora Djokovic, Nadal e Federer come i tennisti da battere. Olimpiadi? Credo tanto in Tsitsipas. Sono stato a 3 Olimpiadi ed ho visto quanti fan greci credono in questo evento. Sono sicuro che programmando al meglio questa stagione possa provare a vincere le Olimpiadi“.

