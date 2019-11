Tennis – Greg Rusedski non ha fiducia in Roger Federer: “Wimbledon ultima occasione persa, non vincerà più Slam”

Greg Rusedski prende di mira Roger Federer: secondo l’ex tennista, il campione svizzero non vincerà più alcuno Slam

Dopo aver pronosticato, con esito negativo, la mancata qualificazione di Roger Federer alla semifinale delle ATP Finals, Greg Rusedski torna a pungere il 20 volte campione Slam. L’ex tennista, parlando su Amazon Prime, ha dichiarato che, a suo avviso, Federer ha perso l’ultima occasione di vincere uno Slam nella scorsa finale di Wibledon e non ne avrà altre: “non credo che vincerà altri Slam. Penso che la finale di Wimbledon con due match point sia stata la sua ultima grande occasione. Se riuscirà a dimostrare che mi sbaglio, sarò molto felice. Penso che sarebbe fantastico per il nostro sport”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE