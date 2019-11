Tennis, il figlio di Agassi e Graff pronto a diventare professionista… nel Baseball!

Jaden Agassi non seguirà le orme dei ben noti genitori Andre e Stefi Graff, il giovane 18enne è pronto a far faville nel mondo del Baseball

Jaden Agassi è il figlio di Andre e della sua compagna Stefi Graff. Due grandissimi campioni del mondo del tennis, 18 anni fa hanno dato alla luce un pargolo, con una discreta pressione addosso dal punto di vista mediatico. Dal figlio di due fenomeni assoluti ci si attendeva una carriera nel mondo del tennis, o perlomeno un tentativo di perseguire tale strada. Jaden però, giustamente, ha preferito praticare lo sport che gli piace maggiormente, vale a dire il Baseball.

Il talento è di casa nella famiglia Agassi, dunque anche nel mondo del Baseball si fa un gran parlare del giovane diciottenne Jaden, il quale sembra essere proiettato ad una carriera da professionista. Il giovane Agassi, ragazzone di 190 cm, inizierà come di consueto negli USA con la carriera universitaria, prima di tentare il salto nella MLS. Nonostante i 30 Slam in bacheca tra Graff ed Andre Agassi, Jaden ha preferito dunque prendere un’altra strada, proprio come la sorellina minore Jaz, la quale pratica equitazione. Va detto che nessuno dei due genitori ha mai insistito affinchè i figli seguissero la loro strada “tennistica”, dunque piena libertà ai giovani di casa Agassi nello scegliere la loro strada più congeniale, com’è giusto che sia.

