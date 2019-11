Tennis, Federer batte Zverev nel match esibizione in Ecuador: tifo da stadio per King Roger

Il tennista svizzero ha superato Zverev davanti al pubblico di Quito, rimanendo a bocca aperta per la passione degli ecuadoregni

Proseguono i match di esibizione tra Roger Federer e Alexander Zverev, l’ultimo è andato in scena a Quito, in Ecuador, conclusosi con la vittoria dello svizzero con il punteggio di 6-3, 6-4.

Terzo successo per King Roger in questo tour in America, dopo quelli arrivati in Cile e in Messico, contro l’unico del tedesco ottenuto in Argentina. Tifo da stadio per i due avversari, in particolare per Federer, sorpreso dall’entusiasmo dei fan ecuadoregni: “non immaginavo questa passione per il tennis, qui“. I due tennisti hanno inoltre scambiato alcuni tiri su un campetto istallato a cavallo della “Mitad del Mundo“, la linea gialla che segna il confine tra emisfero nord ed emisfero sud.

