Tennis – Federer apre alla stagione 2021, i fan sognano: “se sto bene voglio giocare, ammesso che mia moglie sia felice”

Roger Federer apre alla possibilità di giocare anche nel 2021 all’età di 40 anni: il campione svizzero pone come condizioni la salute fisica e la volontà della moglie

Nel corso di una conferenza stampa in quel di Manhattan, nella quale ha sponsorizzato il marchio svizzero ‘Swiss Sneakers’, Roger Federer ha aperto alla possibilità di giocare anche nella stagione 2021. Il campione svizzero, già certo di giocare nel 2020, potrebbe dire addio al tennis a fine stagione, dopo aver concluso l’annata che porta a quella che sarà probabilmente la sua ultima Olimpiade. Ma se la salute lo assisterà e la moglie Mirka gli darà l’ok, il ‘Re’ potrebbe continuare fino ai 40 anni: “ho già programmato il 2020 mentre il 2021 è ancora troppo lontano. Ovviamente se ho ancora la possibilità di giocare e sto ancora bene, perché no? Molto dipende se la mia famiglia è felice ed è completamente in salute. Se mia moglie si sente bene ed è felice tutto va bene. Parte tutto da lì. Di solito io non vado avanti di oltre un anno e mezzo per capire cosa farò“.

