Tennis – Federer applaude Nadal: “ho imparato molto da lui, diventerà il migliore di tutti i tempi”

Roger Federer ha solo parole di elogio nei confronti di Rafa Nadal: le dichiarazioni dello svizzero sul collega spagnolo sono speciali

Da qualche giorno ormai non si fa altro che parlare di tennis ed in particolar modo di Rafa Nadal. Il numero 1 al mondo ha fatto breccia nel cuore di tutti gli appassionati di tennis, anche quelli che non lo amano del tutto, per l’impresa di domenica sera a Madrid che ha permesso alla Spagna di festeggiare la sua sesta Coppa Davis.

Ad applaudire Nadal è anche Roger Federer: “Rafa è una grande persona e un grande atleta. È riuscito a chiudere l’anno da numero uno del mondo a 11 anni di distanza dalla prima volta. Hanno detto che sarebbe stato sempre infortunato e che non avrebbe potuto avere una lunga carriera, ma ha trovato il modo per reagire e costruirsene una fantastica“, ha dichiarato lo svizzero.

“Ha disputato una stagione fenomenale, vincendo due tornei Slam. Ho imparato molto da lui, è un grande campione e un esempio per tutto il mondo dello sport. Sono felice di aver condiviso con lui grandi battaglie. Probabilmente finirà per diventare il miglior tennista di tutti i tempi“, ha concluso Federer

